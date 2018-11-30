30.11.2018 15:30

Харьковский таможенник торговал «зеленым коридором»

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с правоохранителями разоблачили главного государственного инспектора таможенного поста «Харьков-аэропорт» на получении неправомерной выгоды.



// khar.gp.gov.ua

56-летний главный инспектор таможни организовал преступную схему систематического вымогательства взяток.



По данным следствия, деньги инспектор систематически требовал и получал от пассажиров, ввозивших подлежащие декларированию товары, в частности, вещи всемирно известных брендов.



Импортерам, которые имели целью «сэкономить» на декларировании, и, вместо прохода через так называемый «красный коридор», пытались незаконно воспользоваться «зеленым», таможенник за определенную «вознаграждение» предлагал избежать административного притяжения.



Разоблачили инспектора «на горячем». По предварительным данным, сумма неправомерной выгоды составляет 5 тыс. грн.



В настоящее время таможенник задержан в порядке ст. 208 УПК Украини.Слидчи прокуратуры готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения.



Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством). Устанавливаются все обстоятельства дела.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.