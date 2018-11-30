На Алексеевке украли мопед

Сотрудники районного отдела полиции задержали за кражу 59-летнего харьковчанина.
К правоохранителям обратился владелец двухколесного транспорта с заявлением, что мопед украли из технического помещения на проспекте Людвига Свободы.
В течение нескольких часов оперативники отдела задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний мужчина.
Работники полиции обнаружили похищенный мопед и вернули заявителю.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении данного преступления.
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