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30.11.2018  17:00   

На Алексеевке украли мопед

Сотрудники районного отдела полиции задержали за кражу 59-летнего харьковчанина.


// Нацполиция

К правоохранителям обратился владелец двухколесного транспорта с заявлением, что мопед украли из технического помещения на проспекте Людвига Свободы.

В течение нескольких часов оперативники отдела задержали злоумышленника. Им оказался 59-летний мужчина.

Работники полиции обнаружили похищенный мопед и вернули заявителю.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении данного преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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