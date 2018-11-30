30.11.2018 17:49

Труп на Грековской: мрачная находка у кафе

В Харькове возле кафе нашли труп мужчины в инвалидной коляске.



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Как сообщает NewsRoom, 29 ноября в Основянском районе Харькова возле развлекательного заведения обнаружили труп мужчины в инвалидной коляске.



В 19:06 на улице Грековской было найдено тело неизвестного, которому на вид около 40-45 лет.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты.

Следов насильственной смерти на трупе не обнаружили.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также причины его кончины.