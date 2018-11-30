Труп на Грековской: мрачная находка у кафе

В Харькове возле кафе нашли труп мужчины в инвалидной коляске.
Как сообщает NewsRoom, 29 ноября в Основянском районе Харькова возле развлекательного заведения обнаружили труп мужчины в инвалидной коляске.
В 19:06 на улице Грековской было найдено тело неизвестного, которому на вид около 40-45 лет.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты.
Следов насильственной смерти на трупе не обнаружили.
Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также причины его кончины.
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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