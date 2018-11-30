30.11.2018 18:57

В тюрьме пытались адаптировать осужденных, которым суждено увидать волю (ФОТО)

29 ноября 2018 года в Алексеевской колонии № 25 проведена лекция для осужденных, готовящихся к освобождению, которых предупреждали



В тюрьме пытались адаптировать осужденных, которым суждено увидать волю (ФОТО)



Как сообщает Криминально-исполнительная служба, лекция была проичитана, чтобы развить социальные и жизненные навыки заключенных.

Темы лекции - «Адаптация к свободе» и «Избежание правонарушений после освобождения».

Во время проведения лекций были рассмотрены вопросы, как проводить первый день на свободе, лишение вредных привычек, восстановление доверия, поиск работы.

Прослушивание таких лекций помогут осужденным предусмотреть возможности и проблемы, с которыми они могут столкнуться после освобождения.

Осужденные с интересом слушали лекцию и получили исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы.



Как отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко, проведение качественной работы по подготовке осужденных к освобождению положительно влияет на их последующую адаптацию после освобождения.