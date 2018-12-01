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01.12.2018  12:34   

В следственном управлении рассказали о судьбе хозяев брачного агентства для нелегалов

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.


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Завершено досудебное расследование по уголовном производстве в отношении двух лиц – гражданина Украины и гражданина Республики Ирак, которые по предварительному сговору наладили преступную с хему содействие в организации незаконного пересечения через государственную границу Украины путем организации фиктивных браков с гражданками Украины иностранных граждан.

Злоумышленникам объявлено о подозрении за 2 ст. 332 УК Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Источник:   Следственное управление ГУ НП в Харьковской области
 Тэги:  нелегалы, харьков
 
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