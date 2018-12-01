Под Малиновкой пассажирский поезд смял грузовик (ФОТО)

1 декабря вблизи пгт Малиновка Чугуевского района столкнулись грузовик MAN и пассажирский поезд.
В результате происшествия пострадавших нет, грузовик получил механические повреждения, сообщили в Нацполиции.
Столкновение произзошло на переезде вблизи поселка Малиновка.
Движение поездов останавливалось на 1 час 15 минут.
По адресу выезжали работники группы реагирования патрульной полиции и руководство Чугуевского отдела полиции.
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
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