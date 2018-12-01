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01.12.2018  14:50   

Под Малиновкой пассажирский поезд смял грузовик (ФОТО)

1 декабря ​​вблизи пгт Малиновка Чугуевского района столкнулись грузовик MAN и пассажирский поезд.


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В результате происшествия пострадавших нет, грузовик получил механические повреждения, сообщили в Нацполиции.

Столкновение произзошло на переезде вблизи поселка Малиновка.

Движение поездов останавливалось на 1 час 15 минут.

По адресу выезжали работники группы реагирования патрульной полиции и руководство Чугуевского отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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