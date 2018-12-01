01.12.2018 20:29

ДТП в Высоком: пострадали 5 человек

Пострадавшие доставлены в харьковскую больницу с повреждениями различной степени тяжести.



// Нацполиция

1 декабря около 12.08 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи поселка Высокий на 17 км автодороги «Харьков-Симферополь» 33-летний водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ».



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что в результате аварии 33-летний водитель иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Также пострадали 50-летний водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ» - 43 и 47-летние мужчины и 47-летняя женщина. Они доставлены в медицинское учреждение с различными травмами - переломы, ЗЧМТ, ушибы.



Следователем решается вопрос о квалификации данного происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.