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01.12.2018  20:29   

ДТП в Высоком: пострадали 5 человек

Пострадавшие доставлены в харьковскую больницу с повреждениями различной степени тяжести.


// Нацполиция

1 декабря около 12.08 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи поселка Высокий на 17 км автодороги «Харьков-Симферополь» 33-летний водитель автомобиля «Audi» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ».

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что в результате аварии 33-летний водитель иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Также пострадали 50-летний водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ» - 43 и 47-летние мужчины и 47-летняя женщина. Они доставлены в медицинское учреждение с различными травмами - переломы, ЗЧМТ, ушибы.

Следователем решается вопрос о квалификации данного происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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