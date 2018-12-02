02.12.2018 12:31

Пожар возле аэропорта: пострадал мужчина (ФОТО)

Нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару.



// ГСЧС

1 декабря в 8:28 спасателей вызвали по пожар в частном жилом доме на ул. Планерной, 13.



К месту пожара прибыли 2 пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистернах. Оказалось, в одной из комнат дома горели домашние вещи и твердое топливо вокруг металлической печи. Площадь пожара составляла 5 кв.м.

Владелец домовладения (1954 года рождения), пітаясь самостоятельно потушить возгорание, получил ожоги лица и рук. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



В 8:47 огонь локализовали и в 9:00 - ликвидировали.



Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.