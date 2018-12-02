Пожар возле аэропорта: пострадал мужчина (ФОТО)

Нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару.
1 декабря в 8:28 спасателей вызвали по пожар в частном жилом доме на ул. Планерной, 13.
К месту пожара прибыли 2 пожарно-спасательных отделения ГСЧС на автоцистернах. Оказалось, в одной из комнат дома горели домашние вещи и твердое топливо вокруг металлической печи. Площадь пожара составляла 5 кв.м.
Владелец домовладения (1954 года рождения), пітаясь самостоятельно потушить возгорание, получил ожоги лица и рук. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
В 8:47 огонь локализовали и в 9:00 - ликвидировали.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Звезды на стороне тех, кто не пренебрегает порядком. В течение дня возможны как встречи со старыми друзьями, так и предложение участвовать в каких-либо новых проектах.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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