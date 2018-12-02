На Салтовке Daewioo врезался в Mercedes

Авария произошла около половины девятого утра 2 декабря в районе дома 29 по улице Гвардейцев Широнинцев.
По предварительной информации водитель автомобиля Daewioo, двигаясь в крайней правой полосе, совершил разворот, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передут в суд.
Звезды на стороне тех, кто не пренебрегает порядком. В течение дня возможны как встречи со старыми друзьями, так и предложение участвовать в каких-либо новых проектах.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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