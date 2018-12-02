02.12.2018 13:31

На Салтовке Daewioo врезался в Mercedes

Авария произошла около половины девятого утра 2 декабря в районе дома 29 по улице Гвардейцев Широнинцев.



// Трэш Харьков

По предварительной информации водитель автомобиля Daewioo, двигаясь в крайней правой полосе, совершил разворот, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Mercedes.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал передут в суд.