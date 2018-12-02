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02.12.2018  14:36   

Грузовик сыра задержали на границей с Россией (ФОТО)

Незаконную сделку по перемещению полтонны сыра в России разоблачили вчера на Харьковщине сотрудники Государственной пограничной службы Украины.


// dpsu.gov.ua

О предполагаемой контрабанде пограничникам сообщили заранее.

В результате между украинским поселком Тополя и российским поселком Пригородные Тополя правоохранители обнаружили стоящий позле пограничной полосы грузовик.

Неизвестные выгружали из грузовика коробки и переносили их на территорию РФ.

Увидев пограничников, они бросили и товар, и машину и сбежали на территорию РФ.

В грузовике и вокруг него пограничники обнаружили около полтонны сыра. Груз доставлен в отдел пограничной службы, планируется его передача в ГФС.

Также продолжаются мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к данному правонарушению.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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