02.12.2018 14:36

Грузовик сыра задержали на границей с Россией (ФОТО)

Незаконную сделку по перемещению полтонны сыра в России разоблачили вчера на Харьковщине сотрудники Государственной пограничной службы Украины.



// dpsu.gov.ua

О предполагаемой контрабанде пограничникам сообщили заранее.



В результате между украинским поселком Тополя и российским поселком Пригородные Тополя правоохранители обнаружили стоящий позле пограничной полосы грузовик.

Неизвестные выгружали из грузовика коробки и переносили их на территорию РФ.

Увидев пограничников, они бросили и товар, и машину и сбежали на территорию РФ.



В грузовике и вокруг него пограничники обнаружили около полтонны сыра. Груз доставлен в отдел пограничной службы, планируется его передача в ГФС.

Также продолжаются мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к данному правонарушению.