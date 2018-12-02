Грузовик сыра задержали на границей с Россией (ФОТО)

Незаконную сделку по перемещению полтонны сыра в России разоблачили вчера на Харьковщине сотрудники Государственной пограничной службы Украины.
О предполагаемой контрабанде пограничникам сообщили заранее.
В результате между украинским поселком Тополя и российским поселком Пригородные Тополя правоохранители обнаружили стоящий позле пограничной полосы грузовик.
Неизвестные выгружали из грузовика коробки и переносили их на территорию РФ.
Увидев пограничников, они бросили и товар, и машину и сбежали на территорию РФ.
В грузовике и вокруг него пограничники обнаружили около полтонны сыра. Груз доставлен в отдел пограничной службы, планируется его передача в ГФС.
Также продолжаются мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к данному правонарушению.
Звезды на стороне тех, кто не пренебрегает порядком. В течение дня возможны как встречи со старыми друзьями, так и предложение участвовать в каких-либо новых проектах.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
влажн.:
давл.:
ветер: