02.12.2018 15:53

На Барабашово задержали угонщика с ножом (ФОТО)

Злоумышленник угрожал женщине-водителю.

Вора на парковке задержали прохожие.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, женщина подошла к своей машине, очистила от снега, собралась садиться, и тут к машинеподбежал мужчина, открыл дверь и сел в салон.



Он стал угложать женщине ножлом. Она позвала на помощь.



Когда подбежали мужчины, которые стояли рядом, угонщик спрятал нож и сказал, что он знаковый водителя. Но женщина продолжала кричать. Тогда прохожие вытащили «знакомого» из машины и скрутили.



Охранников стоянки ждали 15 минут, сообщают очевидцы, но они так и не появились. Тогда вызвали полицию и передали им злоумышленника.