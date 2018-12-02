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02.12.2018  15:53   

На Барабашово задержали угонщика с ножом (ФОТО)

Злоумышленник угрожал женщине-водителю.

Вора на парковке задержали прохожие.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, женщина подошла к своей машине, очистила от снега, собралась садиться, и тут к машинеподбежал мужчина, открыл дверь и сел в салон.

Он стал угложать женщине ножлом. Она позвала на помощь.

Когда подбежали мужчины, которые стояли рядом, угонщик спрятал нож и сказал, что он знаковый водителя. Но женщина продолжала кричать. Тогда прохожие вытащили «знакомого» из машины и скрутили.

Охранников стоянки ждали 15 минут, сообщают очевидцы, но они так и не появились. Тогда вызвали полицию и передали им злоумышленника.

Тэги:  угон, харьков
 
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