На Барабашово задержали угонщика с ножом (ФОТО)

Злоумышленник угрожал женщине-водителю.
Вора на парковке задержали прохожие.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, женщина подошла к своей машине, очистила от снега, собралась садиться, и тут к машинеподбежал мужчина, открыл дверь и сел в салон.
Он стал угложать женщине ножлом. Она позвала на помощь.
Когда подбежали мужчины, которые стояли рядом, угонщик спрятал нож и сказал, что он знаковый водителя. Но женщина продолжала кричать. Тогда прохожие вытащили «знакомого» из машины и скрутили.
Охранников стоянки ждали 15 минут, сообщают очевидцы, но они так и не появились. Тогда вызвали полицию и передали им злоумышленника.
Звезды на стороне тех, кто не пренебрегает порядком. В течение дня возможны как встречи со старыми друзьями, так и предложение участвовать в каких-либо новых проектах.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
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