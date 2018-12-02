02.12.2018 18:48

Громкая погоня и разбитые машины: как полиция задержала грабителей (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня днем на рынке Барабашово ограбили предпринимателя. Грабителей задержали после получасовой погони на парковке ТРЦ «Украина».



// Трэш Харьков

Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.



«Сейчас на ТРК Украина задержали лиц кавказской национальности, которые совершили разбойное нападение на предпринимателя на рынке Барабашово. После чего пытались скрыться на автомобиле SKODA. Погоня была по всей Салтовке в течение 30 минут, после чего автомобиль был заблокирован», – сообщает паблик Харьков 1654.



Также добавляет: «Погоня за автомобилем началась с пр. Тракторостроителей, копы заблокировали ему дорогу, водитель протаранил полицейский приус и пытался скрыться. Уже на парковке ТРК «Украина» он въехал в припаркованные авто, после чего пытался убежать, но был задержан (получил в табло от прохожего)».









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