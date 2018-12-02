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02.12.2018  19:28   

Погоню на Салтовке и задержание грабителей прокомментировали в патрульной полиции

По словам правоохранителей, следственные действия продолжаются.


// Патрульная полиция

Днем 2 декабря патрульным поступило ориентировка о разбое на улице Академика Павлова, 165. Также сообщалось что граждане, вероятно причастные к ограблению, передвигаются по городу на автомобиле Skoda.

Патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль, но на требование об остановке водитель Skoda не реагировал и продолжал движение.

В результате автомобиль Skoda совершил столкновение с автомобилем патрульной полиции Toyota Prius и еще с тремя авто - ВАЗ-21101, Ford Focus и ВАЗ-11193. После чего автомобиль остановили на проспекте Тракторостроителей 59/56 путем блокировки.

В автомобиле находились трое мужчин. Один из граждан пытался убежать, однако патрульные остановили его.

Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу. В результате дорожно-транспортных происшествий с граждан никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Сейчас проводятся следственные действия.

Источник:   // Патрульная полиция
 Тэги:  погоня, полиция, харьков
 
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