Погоню на Салтовке и задержание грабителей прокомментировали в патрульной полиции

По словам правоохранителей, следственные действия продолжаются.
Днем 2 декабря патрульным поступило ориентировка о разбое на улице Академика Павлова, 165. Также сообщалось что граждане, вероятно причастные к ограблению, передвигаются по городу на автомобиле Skoda.
Патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль, но на требование об остановке водитель Skoda не реагировал и продолжал движение.
В результате автомобиль Skoda совершил столкновение с автомобилем патрульной полиции Toyota Prius и еще с тремя авто - ВАЗ-21101, Ford Focus и ВАЗ-11193. После чего автомобиль остановили на проспекте Тракторостроителей 59/56 путем блокировки.
В автомобиле находились трое мужчин. Один из граждан пытался убежать, однако патрульные остановили его.
Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу. В результате дорожно-транспортных происшествий с граждан никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Сейчас проводятся следственные действия.
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Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
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