Погоня на Салтовке: в полиции раскрыли подробности преступления

Правонарушитель проник в салон чужой машины, где его обнаружил хозяин авто.
Попытка ограбления произошла на парковке у торгового комплекса Барабашово 2 декабря около 14:00.
48-летний мужчина увидел злоумышленника, когда подошел к своему автомобилю. Правонарушитель уже успел взять куртку и планшет.
Пострадавший начал вытаскивать его из машины, между мужчинами завязалась драка. Грабитель стал угрожать ножом. В это время к мужчинам подъехал автомобиль «Skoda», правонарушитель сел в машину и уехал с места преступления.
Злоумышленники были задержаны совместными усилиями граждан и сотрудников полиции возле ТРЦ «Украина» на проспекте Тракторостроителей. При этом был поврежден служебный автомобиль патрульной полиции.
Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 43 и 31-летние граждане Украины и 39-летний гражданин Грузии. В настоящее время они доставлены в Киевский отдела полиции для дачи показаний.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Звезды на стороне тех, кто не пренебрегает порядком. В течение дня возможны как встречи со старыми друзьями, так и предложение участвовать в каких-либо новых проектах.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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