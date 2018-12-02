02.12.2018 22:33

Погоня на Салтовке: в полиции раскрыли подробности преступления

Правонарушитель проник в салон чужой машины, где его обнаружил хозяин авто.



// Нацполиция

Попытка ограбления произошла на парковке у торгового комплекса Барабашово 2 декабря около 14:00.

48-летний мужчина увидел злоумышленника, когда подошел к своему автомобилю. Правонарушитель уже успел взять куртку и планшет.



Пострадавший начал вытаскивать его из машины, между мужчинами завязалась драка. Грабитель стал угрожать ножом. В это время к мужчинам подъехал автомобиль «Skoda», правонарушитель сел в машину и уехал с места преступления.



Злоумышленники были задержаны совместными усилиями граждан и сотрудников полиции возле ТРЦ «Украина» на проспекте Тракторостроителей. При этом был поврежден служебный автомобиль патрульной полиции.



Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 43 и 31-летние граждане Украины и 39-летний гражданин Грузии. В настоящее время они доставлены в Киевский отдела полиции для дачи показаний.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.