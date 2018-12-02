Главная Новости Криминал и происшествия Погоня на Салтовке: в полиции раскрыли подробности преступления
02.12.2018  22:33   

Погоня на Салтовке: в полиции раскрыли подробности преступления

Правонарушитель проник в салон чужой машины, где его обнаружил хозяин авто.


// Нацполиция

Попытка ограбления произошла на парковке у торгового комплекса Барабашово 2 декабря около 14:00.

48-летний мужчина увидел злоумышленника, когда подошел к своему автомобилю. Правонарушитель уже успел взять куртку и планшет.

Пострадавший начал вытаскивать его из машины, между мужчинами завязалась драка. Грабитель стал угрожать ножом. В это время к мужчинам подъехал автомобиль «Skoda», правонарушитель сел в машину и уехал с места преступления.

Злоумышленники были задержаны совместными усилиями граждан и сотрудников полиции возле ТРЦ «Украина» на проспекте Тракторостроителей. При этом был поврежден служебный автомобиль патрульной полиции.

Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 43 и 31-летние граждане Украины и 39-летний гражданин Грузии. В настоящее время они доставлены в Киевский отдела полиции для дачи показаний.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  погоня, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.12 Криминал и происшествия Погоню на Салтовке и задержание грабителей прокомментировали в патрульной полиции 02.12 Криминал и происшествия Громкая погоня и разбитые машины: как полиция задержала грабителей (ВИДЕО, ФОТО) 20.09 Криминал и происшествия Погоня за вдрызг пьяным водителем на Павловом поле
 
 

Видео

Геннадий Кернес: мы сделаем все, чтобы урегулировать конфликт предпринимателей и руководства рынка "Барабашово"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 