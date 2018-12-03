03.12.2018 09:06

Дрифтеры на Караване сломали девушке ногу (ВИДЕО)

Происшествие случилось вечером 2 декабря на парковке перед ТРЦ «Караван» на Салтовке.



// ХС

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По вечерам на парковке собираются любители автомобильного дрифта.

Один из водителей-дрифтеров не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль.

Пострадавшая оказалась зажатой между машинами.

Скорая забрала ее в больницу с переломом ноги.