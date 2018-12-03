Дрифтеры на Караване сломали девушке ногу (ВИДЕО)

Происшествие случилось вечером 2 декабря на парковке перед ТРЦ «Караван» на Салтовке.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По вечерам на парковке собираются любители автомобильного дрифта.
Один из водителей-дрифтеров не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль.
Пострадавшая оказалась зажатой между машинами.
Скорая забрала ее в больницу с переломом ноги.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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