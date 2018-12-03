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03.12.2018  09:06   

Дрифтеры на Караване сломали девушке ногу (ВИДЕО)

Происшествие случилось вечером 2 декабря на парковке перед ТРЦ «Караван» на Салтовке.


// ХС

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По вечерам на парковке собираются любители автомобильного дрифта.

Один из водителей-дрифтеров не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль.

Пострадавшая оказалась зажатой между машинами.

Скорая забрала ее в больницу с переломом ноги.

Тэги:  дрифт, харьков
 
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