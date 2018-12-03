03.12.2018 10:31

Торгующая своим телом харьковчанка привлекла не тех зрителей

Детективы следственного управления разоблачили жительницу Харьковской области в распространении порнографии.



// Facebook

Девушка разместила в социальной сети под вымышленным ник-неймом фотографии порнографического характера с предложением желающим предоставить доступ к еще более откровенных материалов при условии перечисления денежных средств на указанные ею карточные счета.

Во время обыска по месту жительства женщины изъяты технические средства, с помощью которых она изготавливала и распространяла запрещенную продукцию, и соответствующие материалы.

Досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении злоумышленницы по ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.



Бесстыднице грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.