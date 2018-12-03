Торгующая своим телом харьковчанка привлекла не тех зрителей

Детективы следственного управления разоблачили жительницу Харьковской области в распространении порнографии.
Девушка разместила в социальной сети под вымышленным ник-неймом фотографии порнографического характера с предложением желающим предоставить доступ к еще более откровенных материалов при условии перечисления денежных средств на указанные ею карточные счета.
Во время обыска по месту жительства женщины изъяты технические средства, с помощью которых она изготавливала и распространяла запрещенную продукцию, и соответствующие материалы.
Досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении злоумышленницы по ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Бесстыднице грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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