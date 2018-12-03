Главная Новости Криминал и происшествия Торгующая своим телом харьковчанка привлекла не тех зрителей
03.12.2018  10:31   

Торгующая своим телом харьковчанка привлекла не тех зрителей

Детективы следственного управления разоблачили жительницу Харьковской области в распространении порнографии.


// Facebook

Девушка разместила в социальной сети под вымышленным ник-неймом фотографии порнографического характера с предложением желающим предоставить доступ к еще более откровенных материалов при условии перечисления денежных средств на указанные ею карточные счета.

Во время обыска по месту жительства женщины изъяты технические средства, с помощью которых она изготавливала и распространяла запрещенную продукцию, и соответствующие материалы.

Досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении злоумышленницы по ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бесстыднице грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Источник:   Следственное управление ГУ НП в Харьковской области
 Тэги:  порнография, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.08 Криминал и происшествия Онлайн-порностудия прекратила свою работу в Харькове (ВИДЕО) 04.07 Власть Харьковчанин предстанет перед судом за распространение детской порнографии 20.06 Криминал и происшествия Харьковчанин торговал детским порно, скачанным из Интернета (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес: мы сделаем все, чтобы урегулировать конфликт предпринимателей и руководства рынка "Барабашово"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 