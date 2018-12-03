За выходные в Харькове и области произошло 96 ДТП

В результате аварий пострадали 8 человек
Так, 2 декабря около 22.00 на ул. Героев Труда в Киевском районе 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и наехал на автомобиль, которая находилась на парковке. В результате аварии пострадала девушка, которая стояла возле транспортного средства. 20-летняя пострадавшая с открытым переломом ноги была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Справка. Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 760 постановлений за нарушение Правил дорожного движения. За управление в нетрезвом виде составлен 24 административных протокола по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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