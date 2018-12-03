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03.12.2018  11:42   

Холодногорский район: на месте пожара обнаружено тело погибшей пожилой женщины

3 декабря в 6:12 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой двухэтажке по адресу: г.. Харьков, ул. Большая Панасовская, 6.


://objectiv.tv

К месту вызова немедленно отправились 3 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 14 спасателей. На момент их прибытия огонь успел охватить помещение одной из квартир на втором этаже. Площадь пожара составляла 40 кв.м. На его тушение бойцы ДСНС подали 2 пожарных ствола. -За высокой концентрации дыма они работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время работ по пожаротушению обнаружено тело хозяйки квартиры, 1938 года рождения.

В 7:40 пожар удалось локализовать, а в 8:31 - ликвидировать.

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС по Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, жертва, задымленнность, маска
 
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