Холодногорский район: на месте пожара обнаружено тело погибшей пожилой женщины

3 декабря в 6:12 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой двухэтажке по адресу: г.. Харьков, ул. Большая Панасовская, 6.
К месту вызова немедленно отправились 3 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 14 спасателей. На момент их прибытия огонь успел охватить помещение одной из квартир на втором этаже. Площадь пожара составляла 40 кв.м. На его тушение бойцы ДСНС подали 2 пожарных ствола. -За высокой концентрации дыма они работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время работ по пожаротушению обнаружено тело хозяйки квартиры, 1938 года рождения.
В 7:40 пожар удалось локализовать, а в 8:31 - ликвидировать.
По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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