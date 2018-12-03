Хмельной угонщик врезался на встречке, влетел в столб и попытался тихо исчезнуть (ФОТО)

Мужчина украл автомобиль и попал на нем в аварию.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 декабря в полицию обратился 28-летний мужчина с заявлением о пропаже его машины, припаркованной возле местного магазина.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 32-летний житель поселка Савинцы.
Во время движения горе-водитель не справился с управлением и на угнанной машине въехал во встречный автомобиль, после чего влетел в мост.
Мужчина пытался скрыться с места аварии, однако сотрудники группы реагирования патрульной полиции Балаклейского отдела совместно с гражданами задержали угонщика- жителя села Залиман.
На момент прохождения медицинского освидетельствования в крови водителя было обнаружено 1,6 промилле алкоголя, что в восемь раз превышает норму.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что в первый день зимы 2018 года не повезло припаркованному Mitsubishi, в который въехалди угонщики.
Кром того, вспомним приключения угонщицы,попавшей в канаву, харьковчанина угнавшего ВАЗ, пьяный мужчину на угнанном автобусе или другого харьковчанина-угонщика.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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