Главная Новости Криминал и происшествия Хмельной угонщик врезался на встречке, влетел в столб и попытался тихо исчезнуть (ФОТО)
03.12.2018  13:19   

Хмельной угонщик врезался на встречке, влетел в столб и попытался тихо исчезнуть (ФОТО)

Мужчина украл автомобиль и попал на нем в аварию.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 декабря в полицию обратился 28-летний мужчина с заявлением о пропаже его машины, припаркованной возле местного магазина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 32-летний житель поселка Савинцы.

Во время движения горе-водитель не справился с управлением и на угнанной машине въехал во встречный автомобиль, после чего влетел в мост.

Мужчина пытался скрыться с места аварии, однако сотрудники группы реагирования патрульной полиции Балаклейского отдела совместно с гражданами задержали угонщика- жителя села Залиман.

На момент прохождения медицинского освидетельствования в крови водителя было обнаружено 1,6 промилле алкоголя, что в восемь раз превышает норму.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в первый день зимы 2018 года не повезло припаркованному Mitsubishi, в который въехалди угонщики.

Кром того, вспомним приключения угонщицы,попавшей в канаву, харьковчанина угнавшего ВАЗ, пьяный мужчину на угнанном автобусе или другого харьковчанина-угонщика.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пьяный угонщик, дтп, харьков, задержан, полиция
 
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