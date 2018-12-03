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03.12.2018  14:18   

Дачный воришка оказался любителем электроинструментов (ФОТО)

Под Харьковом задержан рецедивист, обворовывавший дачные дома.


//dozor.kharkov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, заявления от потерпевших в дежурную часть Харьковского отдела полиции начали поступать в начале ноября. 

Сотрудники отдела задержали злоумышленника.  Им оказался 37-летний житель поселка Лизогубовка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.


Следствием установлено, что злоумышленник специализировался на кражах электроинструментов и других ценных вещей из дачных домов в поселках Лизогубовка, Шубино, Кирсанов.  Общая сумма убытков в настоящее время устанавливается.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

  - Полицейские доказали причастность подозреваемого к 8 краж на территории Харьковского района, - отметил начальник Харьковского отдела полиции Виктор ширины.  - Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дачный воришка, грабил, полиция пойман, харьков
 
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