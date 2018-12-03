03.12.2018 14:18

Дачный воришка оказался любителем электроинструментов (ФОТО)

Под Харьковом задержан рецедивист, обворовывавший дачные дома.



//dozor.kharkov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, заявления от потерпевших в дежурную часть Харьковского отдела полиции начали поступать в начале ноября.

Сотрудники отдела задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний житель поселка Лизогубовка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Следствием установлено, что злоумышленник специализировался на кражах электроинструментов и других ценных вещей из дачных домов в поселках Лизогубовка, Шубино, Кирсанов. Общая сумма убытков в настоящее время устанавливается.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



- Полицейские доказали причастность подозреваемого к 8 краж на территории Харьковского района, - отметил начальник Харьковского отдела полиции Виктор ширины. - Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.