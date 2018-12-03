03.12.2018 18:46

Труп в харьковской элетричке: не исключено убийство

В Харькове на Южном вокзале в электричке обнаружили труп неизвестного мужчины.



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Как сообщает NewsRoom, инцидент произошел в электропоезде Харьков - Краснодар утром 2 декабря.

По данным следствия, состав №6685 прибыл в Харьков в 07:00.

В третьем вагоне поезда был обнаружен мертвый мужчина возрастом от 40 до 45 лет.

По предварительным данным, на теле погибшего отсутствовали следы насильственной смерти.

Труп силовики направили в морг.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 Ук Украины ("убийство").

В данный момент правоохранители устанавливают причину смерти, а также личность мужчины.

Напомним, что ранее в другом электропоезде был также обнаружен труп.

