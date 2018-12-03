Труп в харьковской элетричке: не исключено убийство

В Харькове на Южном вокзале в электричке обнаружили труп неизвестного мужчины.
Как сообщает NewsRoom, инцидент произошел в электропоезде Харьков - Краснодар утром 2 декабря.
По данным следствия, состав №6685 прибыл в Харьков в 07:00.
В третьем вагоне поезда был обнаружен мертвый мужчина возрастом от 40 до 45 лет.
По предварительным данным, на теле погибшего отсутствовали следы насильственной смерти.
Труп силовики направили в морг.
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 Ук Украины ("убийство").
В данный момент правоохранители устанавливают причину смерти, а также личность мужчины.
Напомним, что ранее в другом электропоезде был также обнаружен труп.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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