03.12.2018 19:19

Три разбойника задержаны копами на проспекте Тракторостроителей (ФОТО, ВИДЕО)

В автомобиле задержанных следователи обнаружили 5 ножей, электрошокер и газовый баллончик.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 2 декабря около 14-00 48-летний мужчина увидел, как неизвестный проник в салон его автомобиля и взял куртку и планшет. Пострадавший пытался задержать злоумышленника.

Между мужчинами возникла драка. Правонарушитель, угрожая ножом, сел в подъехавший к нему автомобиль «Skoda» и скрылся с места преступления.



Злоумышленники были задержаны в Московском районе у торгового центра на проспекте Тракторостроителей совместными усилиями граждан и сотрудников полиции. Во время блокирования автомобиля нарушителей механические повреждения получили три автомобиля и служебный автомобиль патрульной полиции. Пострадавших в результате столкновения нет.



Полицейские установили личности задержанных. Ими оказались 43 и 31-летние граждане Украины и 39-летний гражданин Грузии.



Вещественные доказательства изъяты.



Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.



Как сообщил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, 31-летнего мужчину, который проник в чужой автомобиля и открыто завладел вещами, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Он находится в изоляторе временного содержания. Другие участники события допрошены и отпущены. Следственные действия продолжаются.