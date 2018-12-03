Главная Новости Криминал и происшествия Три разбойника задержаны копами на проспекте Тракторостроителей (ФОТО, ВИДЕО)
03.12.2018  19:19   

Три разбойника задержаны копами на проспекте Тракторостроителей (ФОТО, ВИДЕО)

В автомобиле задержанных следователи обнаружили 5 ножей, электрошокер и газовый баллончик.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 2 декабря около 14-00  48-летний мужчина увидел, как неизвестный проник в салон его автомобиля и взял куртку и планшет.  Пострадавший пытался задержать злоумышленника. 

Между мужчинами возникла драка.  Правонарушитель, угрожая ножом, сел в подъехавший к нему автомобиль «Skoda» и скрылся с места преступления.

Злоумышленники были задержаны в Московском районе у торгового центра на проспекте Тракторостроителей совместными усилиями граждан и сотрудников полиции.  Во время блокирования автомобиля нарушителей механические повреждения получили три автомобиля и служебный автомобиль патрульной полиции.  Пострадавших в результате столкновения нет.

Полицейские установили личности задержанных.  Ими оказались 43 и 31-летние граждане Украины и 39-летний гражданин Грузии.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Как сообщил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, 31-летнего мужчину, который проник в чужой автомобиля и открыто завладел вещами, задержан в порядке ст.  208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Он находится в изоляторе временного содержания.  Другие участники события допрошены и отпущены.  Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  преступление, разбой, харьков, задержаны
 
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