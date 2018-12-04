Тройное ДТП с маршруткой на Основе: есть пострадавшая

Столкновение произошло около восьми часов вечера 3 декабря на улице Достоевского 17/3.
Участниками происшествия стали автомобиль Volkswagen, автобус БАЗ и автомобиль ВАЗ-21070, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате происшествия медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля ВАЗ-21070.
Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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