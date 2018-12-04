Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП с маршруткой на Основе: есть пострадавшая
04.12.2018  08:17   

Тройное ДТП с маршруткой на Основе: есть пострадавшая

Столкновение произошло около восьми часов вечера 3 декабря на улице Достоевского 17/3.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобиль Volkswagen, автобус БАЗ и автомобиль ВАЗ-21070, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В результате происшествия медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля ВАЗ-21070.

Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Криминал и происшествия Возле садов на Салтовке сбили женщину-пешехода 03.12 Криминал и происшествия Хмельной угонщик врезался на встречке, влетел в столб и попытался тихо исчезнуть (ФОТО) 03.12 Криминал и происшествия За выходные в Харькове и области произошло 96 ДТП
 
 

Видео

Мировой банк готов выделить Харькову еще 14 млн. долларов для замены теплосетей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 