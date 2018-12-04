Тройное ДТП с маршруткой на Основе: есть пострадавшая

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 3 декабря Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 3 декабря Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.