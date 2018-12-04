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04.12.2018  08:30   

Возле садов на Салтовке сбили женщину-пешехода

3 декабря около шести часов вечера в районе дома 124 по проспекту Тракторостроителей, произошло ДТП с пострадавшими.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на пешехода-женщину.

Пострадавшую женщину медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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