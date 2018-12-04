Возле садов на Салтовке сбили женщину-пешехода

3 декабря около шести часов вечера в районе дома 124 по проспекту Тракторостроителей, произошло ДТП с пострадавшими.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на пешехода-женщину.
Пострадавшую женщину медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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