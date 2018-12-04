Шашлычник, который чуть не зарезал хозяина овчарки-попрошайки, получил жесткий приговор

Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №5 и признал виновным 33-летнего харьковчанина в законченном покушении на умышленное убийство.
Конфликт произошел в мае 2015 года на летней площадке одного из кафе возле Конного рынка. 45-летний мужчина договорился с шашлычником, чтобы он приготовил на вечер мясо для компании из 6 человек. К столу пригласили и шашлычника.
Клиент пришел на застолье со спиртным и овчаркой, которая выманивала у гостей из компании вкусненькое и громко лаяла. Шашлычнику это не понравилось. Он сделал замечание и попросил убрать собаку. Между мужчинами возник конфликт.
Они вышли из-за стола чтобы выяснить отношения. В ходе беседы шашлычник достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им хозяина овчарки в ногу и грудь.
Один из мужчин, увидев это, выбил нож из рук злоумышленника и вызвал скорую помощь, что и спасло жизнь пострадавшему.
Шашлычнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование. Злоумышленник по требованию прокуратуры находится под стражей.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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