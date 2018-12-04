На салтовском проспекте сгорел Lanos (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 4 декабря Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 4 декабря Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.