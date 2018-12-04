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04.12.2018  09:36   

На салтовском проспекте сгорел Lanos (ВИДЕО)

Пожар произошел в ночь на 4 декабря.


// Facebook

Автомобиль Daewoo Lanos сгорел в районе дома 48 (возле кафе «Масис») по Юбилейному проспекту, сообщили очевидцы и выложили в сеть видео пожара.

Автомобиль загорелся по неизвестным причинам.

Огонь потушили прибывшие на место сотрудники ГСЧС.

Владелец автомобиля получил ожоги рук.

Тэги:  пожар, харьков
 
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