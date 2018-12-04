На салтовском проспекте сгорел Lanos (ВИДЕО)

Пожар произошел в ночь на 4 декабря.
Автомобиль Daewoo Lanos сгорел в районе дома 48 (возле кафе «Масис») по Юбилейному проспекту, сообщили очевидцы и выложили в сеть видео пожара.
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Автомобиль загорелся по неизвестным причинам.
Огонь потушили прибывшие на место сотрудники ГСЧС.
Владелец автомобиля получил ожоги рук.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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