Главная Новости Криминал и происшествия Пожарные назвали возможную причину загорания автомобиля на Салтовке
04.12.2018  10:02   

Пожарные назвали возможную причину загорания автомобиля на Салтовке

Наиболее вероятная ее причина - короткое замыкание электропроводки.


// ГСЧС

Сообщение о возгорании автомобиля Daewoo Lanos, припаркованного на проезжей части пр. Юбилейного м. Харькова напротив дома № 48/1, спасатели получили 3 декабря в 21:40.

На сигнал немедленно отреагировал дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Московского района города в составе 1 оперативного отделения.

На момент прибытия спасателей в легковушке горел моторный отсек и салон на площади 4 кв.м.

Пытаясь потушить пламя, 43-летний водитель авто получил ожоги рук. Врачи скорой оказали ему необходимую помощь, предложили госпитализацию, но пострадавший от нее отказался.

В считанные минуты пожар был локализован, в 22:05 - ликвидирован.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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