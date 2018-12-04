04.12.2018 10:02

Пожарные назвали возможную причину загорания автомобиля на Салтовке

Наиболее вероятная ее причина - короткое замыкание электропроводки.



// ГСЧС

Сообщение о возгорании автомобиля Daewoo Lanos, припаркованного на проезжей части пр. Юбилейного м. Харькова напротив дома № 48/1, спасатели получили 3 декабря в 21:40.



На сигнал немедленно отреагировал дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Московского района города в составе 1 оперативного отделения.

На момент прибытия спасателей в легковушке горел моторный отсек и салон на площади 4 кв.м.

Пытаясь потушить пламя, 43-летний водитель авто получил ожоги рук. Врачи скорой оказали ему необходимую помощь, предложили госпитализацию, но пострадавший от нее отказался.



В считанные минуты пожар был локализован, в 22:05 - ликвидирован.