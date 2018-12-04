Пожарные назвали возможную причину загорания автомобиля на Салтовке

Наиболее вероятная ее причина - короткое замыкание электропроводки.
Сообщение о возгорании автомобиля Daewoo Lanos, припаркованного на проезжей части пр. Юбилейного м. Харькова напротив дома № 48/1, спасатели получили 3 декабря в 21:40.
На сигнал немедленно отреагировал дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Московского района города в составе 1 оперативного отделения.
На момент прибытия спасателей в легковушке горел моторный отсек и салон на площади 4 кв.м.
Пытаясь потушить пламя, 43-летний водитель авто получил ожоги рук. Врачи скорой оказали ему необходимую помощь, предложили госпитализацию, но пострадавший от нее отказался.
В считанные минуты пожар был локализован, в 22:05 - ликвидирован.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: