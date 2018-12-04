У торговца опием нашли гранату (ФОТО)

Ранее судимого 38-летнего злоумышленника задержали сотрудники Слободского отдела полиции.
Правоохранители задержали мужчину на «контрольной закупке» опия ацетилированного.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены и изъяты наркотические средства и предмет, похожий на гранату «РГД-5».
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Коминтерновским районным судом города Харькова ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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