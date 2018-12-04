04.12.2018 10:25

У торговца опием нашли гранату (ФОТО)

Ранее судимого 38-летнего злоумышленника задержали сотрудники Слободского отдела полиции.



// Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину на «контрольной закупке» опия ацетилированного.



Во время обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены и изъяты наркотические средства и предмет, похожий на гранату «РГД-5».



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Коминтерновским районным судом города Харькова ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.