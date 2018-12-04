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04.12.2018  10:25   

У торговца опием нашли гранату (ФОТО)

Ранее судимого 38-летнего злоумышленника задержали сотрудники Слободского отдела полиции.


// Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину на «контрольной закупке» опия ацетилированного.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены и изъяты наркотические средства и предмет, похожий на гранату «РГД-5».

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Коминтерновским районным судом города Харькова ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, граната, полиция, харьков
 
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