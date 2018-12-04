04.12.2018 12:03

В Харькове осудили «любителя» гербария из запрещённых трав.

Решением Ленинского районного суда штрафом в сумме 850 (восемьсот пятидесяти) грн «отделался» любитель осенних прогулок возле водоемов Лозовой.



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Житель Харьковщины во время «прогулки» возле одного из водоемов, недалеко от станции Лозовая увидел дикорастущий куст конопли. Как следует из материалов уголовного дела, не долго думая, «любитель гербариев» сорвал растение, принес домой, высушил и измельчил. Тем самым житель Харьковщины, как постановил суд, незаконно приобрел и изготовил наркотическое средство и начал сохранять данное вещество при себе.

В последующем, 10 сентября будущий нарушитель электропоездом сообщением «Лозовая-Харьков» незаконно перевез в Харьков особо опасное наркотическое средство «каннабис», по его словам без цели сбыта.

Утром, по приезду на Южный вокзал, во время добровольного осмотра сверток с зельем был обнаружен у него полицией на привокзальной площади. Любитель «гербария» совершил действия, которые впоследствии судом были квалифицированы по ч. 1 ст. 309 УК Украины, а именно незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта.

Руководствуясь ст.ст. 373, 374 УПК Украины Ленинский районный суд г. Харьков принял решение оштрафовать нарушителя.