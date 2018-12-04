04.12.2018 13:05

Обыски на «Барабашово»: пограничники проверяют данные о продаже контрабанды шуб (ВИДЕО)

После резонансного задержания проводника с грузом шуб, сотрудники Госпогранслужбы и ГФС ведут на самом большом харьковском рынке следственные действия



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На харьковском рынке «Барабашово» пограничники проверяют информацию о возможной торговле контрабандными изделиями. Об этом сообщила начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец.

Ранее в соцсетях появилось две видеозаписи, на которых группа правоохранителей в камуфляже находится на территории торговых рядов, где продают шубы и теплую одежду. При этом на одной из записей неизвестный пытается помешать мужчине снимать силовиков.

В пресс-службе ТЦ «Барабашово» сообщили, что перед началом обысков было предъявлено постановление суда и администрация никоим образом не противодействует любым действиям силовиков, проводимым в правовом поле.

По данным пограничников, 28 ноября во время проверки одного из вагонов поезда Москва-Харьков в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий - шуб из лисиц и песцов.