Обыски на «Барабашово»: пограничники проверяют данные о продаже контрабанды шуб (ВИДЕО)

После резонансного задержания проводника с грузом шуб, сотрудники Госпогранслужбы и ГФС ведут на самом большом харьковском рынке следственные действия
На харьковском рынке «Барабашово» пограничники проверяют информацию о возможной торговле контрабандными изделиями. Об этом сообщила начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец.
Ранее в соцсетях появилось две видеозаписи, на которых группа правоохранителей в камуфляже находится на территории торговых рядов, где продают шубы и теплую одежду. При этом на одной из записей неизвестный пытается помешать мужчине снимать силовиков.
В пресс-службе ТЦ «Барабашово» сообщили, что перед началом обысков было предъявлено постановление суда и администрация никоим образом не противодействует любым действиям силовиков, проводимым в правовом поле.
По данным пограничников, 28 ноября во время проверки одного из вагонов поезда Москва-Харьков в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий - шуб из лисиц и песцов.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: