04.12.2018 13:38

Мужчина упал и умер возле метро «Холодная гора» (ФОТО)

Смерть наступила вечером 3 декабря.



// Facebook/ХС

О том, что на улице Полтавский шлях умер человек, Холодногорский отдел полиции сообщили около восьми часов вечера.

Выехавшая на место следственно-оперативная группы на расстоянии 15 метров от выхода из станции метро «Холодная гора» обнаружила тело 58-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК.