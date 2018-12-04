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04.12.2018  13:38   

Мужчина упал и умер возле метро «Холодная гора» (ФОТО)

Смерть наступила вечером 3 декабря.


// Facebook/ХС

О том, что на улице Полтавский шлях умер человек, Холодногорский отдел полиции сообщили около восьми часов вечера.

Выехавшая на место следственно-оперативная группы на расстоянии 15 метров от выхода из станции метро «Холодная гора» обнаружила тело 58-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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