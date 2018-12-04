Мужчина упал и умер возле метро «Холодная гора» (ФОТО)

Смерть наступила вечером 3 декабря.
О том, что на улице Полтавский шлях умер человек, Холодногорский отдел полиции сообщили около восьми часов вечера.
Выехавшая на место следственно-оперативная группы на расстоянии 15 метров от выхода из станции метро «Холодная гора» обнаружила тело 58-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
Тело направлено в морг для установления причин смерти.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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