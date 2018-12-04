Перерезал вены на руках и на горле: на Салтовке мужчина покончил с собой

При жизни самоубийца не раз высказывал намерения свести счеты с жизнью
О суициде в дежурную часть Московского отдела полиции сообщили 2 декабря в 14.35.
Выехавшая на место следственно-оперативная установила, что 51-летний мужчина покончил жизнь в собственной квартире по улице Познанской.
При жизни он неоднократно высказывал намерения свести счеты с жизнью, злоупотреблял алкогольными напитками.
2 декабря мужчина закрылся в своей комнате и перерезал себе вены на руках и на горле.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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