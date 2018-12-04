04.12.2018 14:19

ДТП за сутки: 52 аварии и более 400 нарушений

В результате аварий пострадавших нет.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 52 ДТП.



Обошлось без пострадавших.



Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 408 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 8 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.