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04.12.2018  14:19   

ДТП за сутки: 52 аварии и более 400 нарушений

В результате аварий пострадавших нет.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 52 ДТП.
 
Обошлось без пострадавших.

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 408 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

 За управление в нетрезвом виде составлено 8 административных протоколов по ст.  130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, нарушения пдд, харьков
 
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