ДТП за сутки: 52 аварии и более 400 нарушений

В результате аварий пострадавших нет.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 52 ДТП.
Обошлось без пострадавших.
Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 408 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 8 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: