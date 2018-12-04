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04.12.2018  15:19   

Копы заинтересовались арсеналом дедушки (ФОТО)

В пригороде Харькова мужчина незаконно хранил комбинированное охотничье ружье и 50 спортивно-охотничьих патронов


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Красноградский отдел полиции поступила оперативная информация о том, что местный житель хранит по месту жительства незарегистрированное оружие.

В ходе проведения санкционированного обыска по постановлению следственного судьи в 66-летнего местного жителя полицейские изъяли комбинированное охотничье ружье и 50 штук спортивно-охотничьих патронов.

Оружие направлено на экспертизу.

Как сообщил начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следствием устанавливаются обстоятельства, при которых у мужчины оказалось оружие, и цель ее хранения.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  арсенал дедушки, оружие, харьков
 
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