Тюремный отдых за старую ванну и двери (ФОТО)

Под Харьковом задержаны двое мужчин за кражу металлических изделий
Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 и 20-летние жители поселка Слатино украли с дачного участка металлические двери и чугунную ванну.
О пропаже имущества из дачи в поселке Безруки работникам Дергачевского отдела полиции сообщил 56-летний хозяин.
Свой ущерб он оценил в сумму около 800 грн.
Полицейские установили, что злоумышленники добрались до соседнего поселка на мотоцикле, на который затем погрузили похищенное имущество.
Металлические изделия они продали знакомому.
Вещественные доказательства изъяты.
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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