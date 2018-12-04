04.12.2018 15:49

Тюремный отдых за старую ванну и двери (ФОТО)

Под Харьковом задержаны двое мужчин за кражу металлических изделий



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 и 20-летние жители поселка Слатино украли с дачного участка металлические двери и чугунную ванну.



О пропаже имущества из дачи в поселке Безруки работникам Дергачевского отдела полиции сообщил 56-летний хозяин.

Свой ущерб он оценил в сумму около 800 грн.



Полицейские установили, что злоумышленники добрались до соседнего поселка на мотоцикле, на который затем погрузили похищенное имущество.

Металлические изделия они продали знакомому.



Вещественные доказательства изъяты.



Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.