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04.12.2018  15:49   

Тюремный отдых за старую ванну и двери (ФОТО)

Под Харьковом задержаны двое мужчин за кражу металлических изделий


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 и 20-летние жители поселка Слатино украли с дачного участка металлические двери и чугунную ванну.

О пропаже имущества из дачи в поселке Безруки работникам Дергачевского отдела полиции сообщил 56-летний хозяин.

Свой ущерб он оценил в сумму около 800 грн.

Полицейские установили, что злоумышленники добрались до соседнего поселка на мотоцикле, на который затем погрузили похищенное имущество.

Металлические изделия они продали знакомому.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  кража, двери и ванна, харьков
 
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