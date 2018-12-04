В Харькове осудили рецидивиста, в течении нескольких лет обносившего полки магазинов и супермаркетов

Московский районный суд Харькова на очередные 4 года осудил безработного клептомана, добавим ему уже шестой в его жизни срок
Среди самых «оригинальных» краж злоумышленника есть трофей в виде бутылки вина «Tenuta la Giustiana Gavi del Comune di Gavi il Nostro Gavi» урожая 2010 года в отделе элитного алкоголя на «старый» Новый 2016 год. На момент кражи стоимость бутылки вина далеко превышала 1 000 грн.
В дальнейшем преступник был не настолько оригинален и не брезговал кражами чая, шоколадок и различной одежды. Краденные товары, как правило, злоумышленик прятал под собственную верхнюю одежду.
Некоторые из краж рецидивиста были записаны на DVD-R диск с камер наблюдения магазинов
Учитывая количество доказанных эпизодов краж, а также тот факт, что злоумышленник на момент совершения преступлений находился на условно-досрочном освобождении, решением Московского районного суда ему назначен очередной шестой срок в размере 4 лет и 1 месяца лишения свободы.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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