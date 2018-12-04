Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове осудили рецидивиста, в течении нескольких лет обносившего полки магазинов и супермаркетов
04.12.2018  15:30   

В Харькове осудили рецидивиста, в течении нескольких лет обносившего полки магазинов и супермаркетов

Московский районный суд Харькова на очередные 4 года осудил безработного клептомана, добавим ему уже шестой в его жизни срок


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Среди самых «оригинальных» краж злоумышленника есть трофей в виде бутылки  вина «Tenuta la Giustiana Gavi del Comune di Gavi il Nostro Gavi» урожая 2010 года в отделе элитного алкоголя на «старый» Новый 2016 год. На момент кражи стоимость бутылки вина далеко превышала  1 000 грн.

В дальнейшем преступник был не настолько оригинален и не брезговал кражами чая, шоколадок и различной одежды. Краденные товары, как правило, злоумышленик прятал под собственную верхнюю одежду.

Некоторые из краж рецидивиста были записаны на DVD-R диск с камер наблюдения магазинов

Учитывая количество доказанных эпизодов краж,  а также тот факт, что злоумышленник на момент совершения преступлений находился на условно-досрочном освобождении, решением Московского районного суда ему назначен очередной шестой срок в размере 4 лет и 1 месяца лишения свободы. 

Источник:   Московский районный суд. Харькова
 Тэги:  харьков, суд, рецидивист, вино, кражи. супермаркет, элитный алкоголь, чай
 
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