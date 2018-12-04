04.12.2018 16:16

Защита Зайцевой и прокурор против повторной экспертизы

На повторной экспертизе настаивает адвокат Дронова.



//www.mediaport.ua

Как сообщает МедиаПорт, Киевский районный суд продолжает рассматривать дело о смертельном ДТП на Сумской, произошедшем в октябре 2017 года.

Сегодня судья должен решить, будет ли проведена дополнительная экспертиза состояния Зайцевой в момент аварии.

Защита Зайцевой считает недопустимыми доказательствами по делу о ДТП на Сумской акт медицинского осмотра Алёны Зайцевой врачом-наркологом и вывод по итогам этого осмотра.



Об этом защитница Зайцевой Юлия Козырь заявила на очередном заседании по делу сегодня, 4 декабря, в ходе рассмотрения ходатайства защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы.



Защита Зайцевой указывает на «многочисленные нарушения» инструкций при осмотре Зайцевой врачом-наркологом, которые, по мнению защиты, свидетельствуют о том, что «фактически осмотра не было». Доказательством этому, по словам Козырь, служат показания Зайцевой и видеозаписи с камер патрульных.



«И акт осмотра, и вывод от 18.10.17 должны быть признаны недопустимыми доказательствами. Вышеуказанные положения инструкции носят не просто формальный процессуальный характер, вставят под сомнение все сведения акта, вывода и вообще делает невозможным использование результатов данного осмотра достоверным доказательством», — заявила Козырь.



Козырь просит отказать в удовлетворении ходатайства Перепелица о назначении комплексной судебно-психологической и судебно-медицинской экспертизы.



Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор.

Инетересно, что представитель потерпевших Лариса Матвеева напомнила, что на заседании 12 марта она спрашивала у Зайцевой, есть ли у неё какие-либо замечания к проведению осмотра у врача-нарколога.

Зайцева никаких замечаний не высказывала. Никаких замечаний не было и у патрульных, отметила Матвеева. Кроме того, вопрос допустимости доказательств должен решаться судьей при вынесении решения, заявила представитель потерпевших.