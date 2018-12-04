Защита Зайцевой и прокурор против повторной экспертизы

На повторной экспертизе настаивает адвокат Дронова.
Как сообщает МедиаПорт, Киевский районный суд продолжает рассматривать дело о смертельном ДТП на Сумской, произошедшем в октябре 2017 года.
Сегодня судья должен решить, будет ли проведена дополнительная экспертиза состояния Зайцевой в момент аварии.
Защита Зайцевой считает недопустимыми доказательствами по делу о ДТП на Сумской акт медицинского осмотра Алёны Зайцевой врачом-наркологом и вывод по итогам этого осмотра.
Об этом защитница Зайцевой Юлия Козырь заявила на очередном заседании по делу сегодня, 4 декабря, в ходе рассмотрения ходатайства защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы.
Защита Зайцевой указывает на «многочисленные нарушения» инструкций при осмотре Зайцевой врачом-наркологом, которые, по мнению защиты, свидетельствуют о том, что «фактически осмотра не было». Доказательством этому, по словам Козырь, служат показания Зайцевой и видеозаписи с камер патрульных.
«И акт осмотра, и вывод от 18.10.17 должны быть признаны недопустимыми доказательствами. Вышеуказанные положения инструкции носят не просто формальный процессуальный характер, вставят под сомнение все сведения акта, вывода и вообще делает невозможным использование результатов данного осмотра достоверным доказательством», — заявила Козырь.
Козырь просит отказать в удовлетворении ходатайства Перепелица о назначении комплексной судебно-психологической и судебно-медицинской экспертизы.
Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор.
Инетересно, что представитель потерпевших Лариса Матвеева напомнила, что на заседании 12 марта она спрашивала у Зайцевой, есть ли у неё какие-либо замечания к проведению осмотра у врача-нарколога.
Зайцева никаких замечаний не высказывала. Никаких замечаний не было и у патрульных, отметила Матвеева. Кроме того, вопрос допустимости доказательств должен решаться судьей при вынесении решения, заявила представитель потерпевших.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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