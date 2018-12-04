Суд, все-таки, назначил Зайцевой повторную судебно-медицинскую экспертизу

Правда, она будет проведена в усеченном, по сравнению с первой, варианте.
Как информирует МГ Объектив, сегодня в Киевском райсуде проходило очередное заседание по делу о ДТП на Сумской, в ходе которого суд назначил Зайцевой дополнительную судебно-медицинскую экспертизу.
Проводить исследования будут эксперты ХОБСМЭ (областное бюро медицинских экспертиз)
Вместе с тем, ходатайство адвоката Перепелицы было удовлетворено частично.
Суд посчитал участие психиатра в исследовании не обязательным.
Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.
На исследование экспертам передадут только материалы дела.
Зайцеву вывозить на исследование не будут.
Заключение эксперты должны предоставить до 10 декабря.
Следующее заседание назначено на 11 декабря 14:00.
Ранее сообщалось, что защита Зайцевой и прокурор выступили против повторной экспертизы.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: