Осторожно! Дерзкие мошенники начали действовать под маской прокуратуры

Силовики бьют тревогу из-за наглых действий аферистов.
Как сообщает Прокуратура и ГУ Нацполиции, за прошедшую недели на харьковские предприятя звонили неизвестные лица.
Мошенники заявляли, что звонят из приемной первого заместителя прокурора области и требовали от руководителей предприятий перечислить средства «на благотворительность».
Указанная мошенническая схема не нова. Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины. Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры.
Исходя из вышеизложенного, заявляем, что руководство прокуратуры Харьковской области не имеет никакого отношения к подобным действиям.
Обращаемся с призывом быть крайне осмотрительными! Обычно злоумышленники пользуются номером 066 685 63 19, однако возможные подобные звонки с любых других телефонов.
В случае аналогичных обращений в коем случае не выполняйте указания мошенников и не перечисляет средства. Помните, что такие сообщения являются провокацией и преступлением. В случае вымогательства денег от имени прокуратуры призываем немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.
За указанные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность согласно ст.190 УК Украины (мошенничество).
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: