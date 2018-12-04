04.12.2018 19:19

Осторожно! Дерзкие мошенники начали действовать под маской прокуратуры

Силовики бьют тревогу из-за наглых действий аферистов.



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Как сообщает Прокуратура и ГУ Нацполиции, за прошедшую недели на харьковские предприятя звонили неизвестные лица.

Мошенники заявляли, что звонят из приемной первого заместителя прокурора области и требовали от руководителей предприятий перечислить средства «на благотворительность».

Указанная мошенническая схема не нова. Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины. Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры.



Исходя из вышеизложенного, заявляем, что руководство прокуратуры Харьковской области не имеет никакого отношения к подобным действиям.



Обращаемся с призывом быть крайне осмотрительными! Обычно злоумышленники пользуются номером 066 685 63 19, однако возможные подобные звонки с любых других телефонов.

В случае аналогичных обращений в коем случае не выполняйте указания мошенников и не перечисляет средства. Помните, что такие сообщения являются провокацией и преступлением. В случае вымогательства денег от имени прокуратуры призываем немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.



За указанные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность согласно ст.190 УК Украины (мошенничество).