Главная Новости Криминал и происшествия Осторожно! Дерзкие мошенники начали действовать под маской прокуратуры
04.12.2018  19:19   

Осторожно! Дерзкие мошенники начали действовать под маской прокуратуры

Силовики бьют тревогу из-за наглых действий аферистов.


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Как сообщает Прокуратура и ГУ Нацполиции, за прошедшую недели на харьковские предприятя звонили неизвестные лица. 

Мошенники заявляли, что звонят из приемной первого заместителя прокурора области и требовали от руководителей предприятий перечислить средства «на благотворительность».

Указанная мошенническая схема не нова. Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины. Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры.
 
Исходя из вышеизложенного, заявляем, что руководство прокуратуры Харьковской области не имеет никакого отношения к подобным действиям.
 
Обращаемся с призывом быть крайне осмотрительными!  Обычно злоумышленники пользуются номером 066 685 63 19, однако возможные подобные звонки с любых других телефонов. 

В случае аналогичных обращений в коем случае не выполняйте указания мошенников и не перечисляет средства.  Помните, что такие сообщения являются провокацией и преступлением.  В случае вымогательства денег от имени прокуратуры призываем немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.
 
За указанные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность согласно ст.190 УК Украины (мошенничество).

Источник:   ГУ Национальной полиции, Прокуратура
 Тэги:  мошенники, прокуратура и полиция, харьков
 
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