Две легковушки сгорели на Салтовке за сутки

Пострадавших в результате этих 2-х инцидентов нет.
4 декабря в 11:24 на Юбтлейном проспекте, 54б загорелся моторный отсек в автомобиле «Skoda Octavia».
Автомобиль тушило отделение дежурного караула 5-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Московского района. Площадь пожара составила 1,5 кв.м.
Подав на тушение огня пенный ствол, в 11:37 пожарные локализовали пожар, и окончательно ликвидировали его в 12:07.
По предварительным данным причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Уже 5 декабря в 2:43 на проезжей части ул. Гвардейцев Широнинцев напротив дома № 22 во время движения загорелся моторный отсек легковушки «Daewoo Lanos».
За время, когда спасатели добрались места происшествия, огонь успел распространиться на площадь 2 кв.м. Также с помощью пены пожар был локализован в 2:53 и еще через пять минут полностью потушен.
Причина этого возгорания устанавливается.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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