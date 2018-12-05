Главная Новости Криминал и происшествия Две легковушки сгорели на Салтовке за сутки
05.12.2018  10:24   

Две легковушки сгорели на Салтовке за сутки

Пострадавших в результате этих 2-х инцидентов нет.


// ГСЧС

4 декабря в 11:24 на Юбтлейном проспекте, 54б загорелся моторный отсек в автомобиле «Skoda Octavia».

Автомобиль тушило отделение дежурного караула 5-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Московского района. Площадь пожара составила 1,5 кв.м.

Подав на тушение огня пенный ствол, в 11:37 пожарные локализовали пожар, и окончательно ликвидировали его в 12:07.

По предварительным данным причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Уже 5 декабря в 2:43 на проезжей части ул. Гвардейцев Широнинцев напротив дома № 22 во время движения загорелся моторный отсек легковушки «Daewoo Lanos».

За время, когда спасатели добрались места происшествия, огонь успел распространиться на площадь 2 кв.м. Также с помощью пены пожар был локализован в 2:53 и еще через пять минут полностью потушен.

Причина этого возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Криминал и происшествия Пожарные назвали возможную причину загорания автомобиля на Салтовке 04.12 Криминал и происшествия На салтовском проспекте сгорел Lanos (ВИДЕО) 03.12 Криминал и происшествия Харьковский район: в результате неосторожности при курении погиб мужчина
 
 

Видео

Игорь Терехов: с 2019 года стартует масштабное обновление теплосетей двух районов города
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 