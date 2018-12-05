05.12.2018 10:24

Две легковушки сгорели на Салтовке за сутки

Пострадавших в результате этих 2-х инцидентов нет.



// ГСЧС

4 декабря в 11:24 на Юбтлейном проспекте, 54б загорелся моторный отсек в автомобиле «Skoda Octavia».



Автомобиль тушило отделение дежурного караула 5-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Московского района. Площадь пожара составила 1,5 кв.м.



Подав на тушение огня пенный ствол, в 11:37 пожарные локализовали пожар, и окончательно ликвидировали его в 12:07.



По предварительным данным причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.



Уже 5 декабря в 2:43 на проезжей части ул. Гвардейцев Широнинцев напротив дома № 22 во время движения загорелся моторный отсек легковушки «Daewoo Lanos».

За время, когда спасатели добрались места происшествия, огонь успел распространиться на площадь 2 кв.м. Также с помощью пены пожар был локализован в 2:53 и еще через пять минут полностью потушен.



Причина этого возгорания устанавливается.