На Стекляшке – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла в ночь около одиннадцати часов вечера 4 декабря в районе дома 41/2 по улице Сумской.
О столкновении очевидцы написали в соцсетях. По их словам, автомобиль Daewoo выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник, а в него сзади врезался еще один автомобиль.
В полиции сообщили, что участниками происшествия стали автомобили Daewoo, Hyundai и Mazda.
В столкновении пострадал водитель Daewoo, медики скорой госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
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