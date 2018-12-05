05.12.2018 11:01

На Стекляшке – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла в ночь около одиннадцати часов вечера 4 декабря в районе дома 41/2 по улице Сумской.



// Патрульная полиция

О столкновении очевидцы написали в соцсетях. По их словам, автомобиль Daewoo выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник, а в него сзади врезался еще один автомобиль.

В полиции сообщили, что участниками происшествия стали автомобили Daewoo, Hyundai и Mazda.

В столкновении пострадал водитель Daewoo, медики скорой госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.