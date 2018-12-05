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05.12.2018  11:51   

Информация об очередном минировании суда в Харькове не подтвердилась.

Эксперты осмотрели 1131 кв. метров помещений Фрунзенского районногосуда, 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 43 гражданина.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Фрунзенского районного суда города Харькова, расположенного на бульваре Богдана Хмельницкого, поступило в полицию 4 декабря около 13.30.

 Как сообщил начальник Немышлянская отдела полиции полковник полиции Александр Козленко, обзор длился с 13.52 до 14.50. 

Для проверки информации на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнического управления. Специалисты осмотрели около 1831 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 43 человека. 

Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.

 Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  суд, харьков, пиротехники, спасатели, минирование
 
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