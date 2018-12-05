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05.12.2018  12:01   

В центре Харькова мужчина до смерти забил прохожего

За совершение преступления сотрудники отдела криминальной полиции Шевченковского отдела полиции задержали 37-летнего харьковчанина.


://hk.npu.gov.ua

Предварительно установлено, что 23 ноября вечером на улице Сумской между гражданами произошел словесный конфликт.

Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, от чего потерпевший упал на землю. Злоумышленник продолжил бить его ногами по туловищу и голове.

49-летнего пострадавшего с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей носа был доставлен в больницу. Через два дня от полученных травм мужчина скончался. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков, прохожий, травма, полиция, смерть
 
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