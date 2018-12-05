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05.12.2018  12:49   

Тройное ДТП на Панасовке: столкнулись автобус, Ford и Газель

Авария произошла на улице 8 Марта.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 05.12.2018 года, в 9:00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице  8 марта, 22.

 Участниками ДТП стали автобус, автомобиль Ford и автомобиль Газель.

 В результате происшествия никто не пострадал.

 Патрульные собрали матeриал на ДТП, который в дальнейшем будет пeрeдан в отдел розыска и дознания для дальнейшего встановлeння обстоятельств происшествия.

Тэги:  тройное дтп, панасовка, харьков
 
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