05.12.2018 12:49

Тройное ДТП на Панасовке: столкнулись автобус, Ford и Газель

Авария произошла на улице 8 Марта.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 05.12.2018 года, в 9:00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице 8 марта, 22.



Участниками ДТП стали автобус, автомобиль Ford и автомобиль Газель.

В результате происшествия никто не пострадал.



Патрульные собрали матeриал на ДТП, который в дальнейшем будет пeрeдан в отдел розыска и дознания для дальнейшего встановлeння обстоятельств происшествия.