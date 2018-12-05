Тройное ДТП на Панасовке: столкнулись автобус, Ford и Газель

Авария произошла на улице 8 Марта.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 05.12.2018 года, в 9:00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице 8 марта, 22.
Участниками ДТП стали автобус, автомобиль Ford и автомобиль Газель.
В результате происшествия никто не пострадал.
Патрульные собрали матeриал на ДТП, который в дальнейшем будет пeрeдан в отдел розыска и дознания для дальнейшего встановлeння обстоятельств происшествия.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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