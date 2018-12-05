05.12.2018 13:49

ДТП за сутки: 53 аварии и более 500 нарушений ПДД (ФОТО)

В результате аварий пострадали 9 человек.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 53 ДТП, в результате которых пострадали 9 человек.



Среди них - 4 декабря около 23.00 на перекрестке ул. Сумской и проспекта Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.



Наопним, установлено, что водитель транспортного средства «Daewoo» ехал по полосе встречного движения, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Mazda», в которую в дальнейшем въехал «Hyundai». 30-летний водитель «Daewoo» с ушибами различных частей тела был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После осмотра врачами мужчина был отпущен домой.



Справка. Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 515 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.