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05.12.2018  13:49   

ДТП за сутки: 53 аварии и более 500 нарушений ПДД (ФОТО)

В результате аварий пострадали 9 человек.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 53 ДТП, в результате которых пострадали 9 человек.

Среди них - 4 декабря около 23.00 на перекрестке ул.  Сумской и проспекта Независимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Наопним, установлено, что водитель транспортного средства «Daewoo» ехал по полосе встречного движения, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Mazda», в которую в дальнейшем въехал «Hyundai».  30-летний водитель «Daewoo» с ушибами различных частей тела был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.  После осмотра врачами мужчина был отпущен домой.

 Справка. Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 515 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст.  130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, нарушения пдд, харьков, авария
 
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