Пограничники рассказали, что искали в меховых рядах Барабашово (ВИДЕО, ФОТО)

В Харькове изъяли партию меховых изделий стоимостью свыше 2,2 миллиона гривен
Напомним, 4 декабря сотрудники Госпогранслужбы, ГФС и Прокуратуры проводили следственные действия на рынке «Барабашово».
Как сообщили пограничники, ряд санкционированных обысков был проведен общей межведомственной группой во исполнение поручения следователя, в рамках уголовного производства по ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».
Правоохранители получили информацию, что на рынке реализуют изделия из натурального меха, поступающие в Украину из Китая по так называемой «серой схеме» – путем международных почтовых пересылок.
По результатам проведенных мероприятий, по месту жительства членов преступной группы и местом распространения указанной продукции на ТРЦ «Барабашово», было изъято более 300 единиц меховых изделий на общую сумму более 2,2 миллиона гривен, наличные средства в эквиваленте более 100 тысяч гривен, банковские карты, документацию, подтверждающую характер преступных деяний.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливается полный круг лиц, причастных к ввозу и реализации указанной продукции.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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