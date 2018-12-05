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05.12.2018  14:03   

Пограничники рассказали, что искали в меховых рядах Барабашово (ВИДЕО, ФОТО)


// Госпогранслужба

В Харькове изъяли партию меховых изделий стоимостью свыше 2,2 миллиона гривен

Напомним, 4 декабря сотрудники Госпогранслужбы, ГФС и Прокуратуры проводили следственные действия на рынке «Барабашово».

Как сообщили пограничники, ряд санкционированных обысков был проведен общей межведомственной группой во исполнение поручения следователя, в рамках уголовного производства по ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

Правоохранители получили информацию, что на рынке реализуют изделия из натурального меха, поступающие в Украину из Китая по так называемой «серой схеме» – путем международных почтовых пересылок.

По результатам проведенных мероприятий, по месту жительства членов преступной группы и местом распространения указанной продукции на ТРЦ «Барабашово», было изъято более 300 единиц меховых изделий на общую сумму более 2,2 миллиона гривен, наличные средства в эквиваленте более 100 тысяч гривен, банковские карты, документацию, подтверждающую характер преступных деяний.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливается полный круг лиц, причастных к ввозу и реализации указанной продукции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, шубы, пограничники, харьков, барабашово
 
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