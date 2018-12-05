Разбойник ограбил старушку и несколько дней жил у нее (ФОТО)

Под Харьковом копы раскрыли разбойное нападение на 83-летнюю бабушку.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 ноября в полицию поступило сообщение от 83-летней жительницы района о том, что сожитель соседки отобрал у нее деньги.
Полицейским заявительница сообщила, что вечером 25 ноября малознакомый человек через незапертую форточку проник в ее домовладение, разбудил, стал угрожать топором и предметом, похожим на пистолет, и отобрал все сбережения.
Злоумышленник приказал женщине молчать и никому не сообщать о преступлении.
Несколько дней он оставался в доме потерпевшей, а затем исчез.
Начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец рассказал, что в результате розыска работники полиции задержали нападавшего.
Им оказался ранее судимый, безработный 33-летний житель Лозовского района.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Он взят под стражу.
Расследование продолжается.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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