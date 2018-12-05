Главная Новости Криминал и происшествия Разбойник ограбил старушку и несколько дней жил у нее (ФОТО)
05.12.2018  15:17   

Разбойник ограбил старушку и несколько дней жил у нее (ФОТО)

Под Харьковом копы раскрыли разбойное нападение на 83-летнюю бабушку.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции,  27 ноября в полицию поступило сообщение от 83-летней жительницы района о том, что сожитель соседки отобрал у нее деньги.

Полицейским заявительница сообщила, что вечером 25 ноября малознакомый человек через незапертую форточку проник в ее домовладение, разбудил, стал угрожать топором и предметом, похожим на пистолет, и отобрал все сбережения.

 Злоумышленник приказал женщине молчать и никому не сообщать о преступлении. 

Несколько дней он оставался в доме потерпевшей, а затем исчез.

Начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец рассказал, что в результате розыска работники полиции задержали нападавшего. 

Им оказался ранее судимый, безработный 33-летний житель Лозовского района.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Он взят под стражу.

Расследование продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  разбой, ограбление старушки, харьков
 
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