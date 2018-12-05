05.12.2018 15:17

Разбойник ограбил старушку и несколько дней жил у нее (ФОТО)

Под Харьковом копы раскрыли разбойное нападение на 83-летнюю бабушку.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 ноября в полицию поступило сообщение от 83-летней жительницы района о том, что сожитель соседки отобрал у нее деньги.



Полицейским заявительница сообщила, что вечером 25 ноября малознакомый человек через незапертую форточку проник в ее домовладение, разбудил, стал угрожать топором и предметом, похожим на пистолет, и отобрал все сбережения.



Злоумышленник приказал женщине молчать и никому не сообщать о преступлении.

Несколько дней он оставался в доме потерпевшей, а затем исчез.



Начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец рассказал, что в результате розыска работники полиции задержали нападавшего.

Им оказался ранее судимый, безработный 33-летний житель Лозовского района.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Он взят под стражу.



Расследование продолжается.