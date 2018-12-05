05.12.2018 17:17

Бандиты, мучавшие и грабившие людей, наконец, получили реальные сроки

Прокуратура добилась реального наказания для группы вымогателей.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры области и отменил приговор первой инстанции, назначив реальные сроки наказания для 4 участников группы, которые грабили и силой вымогали деньги у жителей Лозовского района.

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мужчин осудили на срок в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.



Наомним, что в августе 2015 года четверо безработных в возрасте от 24 до 36 лет решили разжиться за счет местного фермера.

Они вывезли мужчину в лес и, угрожая ножом, потребовали у него 10 тыс. грн.

У пострадавшего не оказалось с собой нужной суммы.

Тогда злоумышленники дали ему время на поиск денег среди знакомых.

Так и не получив средств, вымогатели жестоко избили жертву и отвезли мужа на его собственный ток.

Оттуда осужденные забрали ноутбук и телефон потерпевшего.



Того же дня жертвой сообщников стал также случайный рыбак.

Увидев возле водоема мужчины, осужденные с угрозами отобрали у него старенький мобильный.



Окрым того, один из преступников ранее был причастен к краже. На парковке супермаркета он увидел открытую машину. Водитель авто спал на переднем сидении. Вор украдкой пробрался к транспортному средству и украл оттуда барсетку со 100 тыс. грн.



Все обвиняемые признаны виновными по ч. 2 ст. 186 и ч. 2, 3 ст.189 УК Украины (грабеж и вымогательство, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).



Одного из них - 32-летнего мужчину с непогашенной судимостью – наказание до 6 лет лишения свободы.

Другие два получили по 5 лет за решеткой. 30-летнего рецидивиста, который совершил еще и кражу, что нанесла значнї ущерба потерпевшему (ч.3 ст.185 УК Украины, приговорен к 7 годам лишения свободы.