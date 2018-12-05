Бандиты, мучавшие и грабившие людей, наконец, получили реальные сроки

Прокуратура добилась реального наказания для группы вымогателей.
Как сообщает Прокуратура, Харьковский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры области и отменил приговор первой инстанции, назначив реальные сроки наказания для 4 участников группы, которые грабили и силой вымогали деньги у жителей Лозовского района.
По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мужчин осудили на срок в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
Наомним, что в августе 2015 года четверо безработных в возрасте от 24 до 36 лет решили разжиться за счет местного фермера.
Они вывезли мужчину в лес и, угрожая ножом, потребовали у него 10 тыс. грн.
У пострадавшего не оказалось с собой нужной суммы.
Тогда злоумышленники дали ему время на поиск денег среди знакомых.
Так и не получив средств, вымогатели жестоко избили жертву и отвезли мужа на его собственный ток.
Оттуда осужденные забрали ноутбук и телефон потерпевшего.
Того же дня жертвой сообщников стал также случайный рыбак.
Увидев возле водоема мужчины, осужденные с угрозами отобрали у него старенький мобильный.
Окрым того, один из преступников ранее был причастен к краже. На парковке супермаркета он увидел открытую машину. Водитель авто спал на переднем сидении. Вор украдкой пробрался к транспортному средству и украл оттуда барсетку со 100 тыс. грн.
Все обвиняемые признаны виновными по ч. 2 ст. 186 и ч. 2, 3 ст.189 УК Украины (грабеж и вымогательство, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).
Одного из них - 32-летнего мужчину с непогашенной судимостью – наказание до 6 лет лишения свободы.
Другие два получили по 5 лет за решеткой. 30-летнего рецидивиста, который совершил еще и кражу, что нанесла значнї ущерба потерпевшему (ч.3 ст.185 УК Украины, приговорен к 7 годам лишения свободы.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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