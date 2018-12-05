Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП на Леваде: легковушка не проскочила между фурой и маршруткой (ФОТО)
05.12.2018  16:55   

Тройное ДТП на Леваде: легковушка не проскочила между фурой и маршруткой (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов утра 5 дкекабря на ул. Вернадского, 14.


// Патрульная полиция

Как утановили патрульные, водитель автомобиля Daewoo при изменении движения не учел дорожной обстановки, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Renault Premium и автобусом БАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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