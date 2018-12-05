Тройное ДТП на Леваде: легковушка не проскочила между фурой и маршруткой (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов утра 5 дкекабря на ул. Вернадского, 14.
Как утановили патрульные, водитель автомобиля Daewoo при изменении движения не учел дорожной обстановки, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Renault Premium и автобусом БАЗ.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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