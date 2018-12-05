На выезде на Окружную два ВАЗа сыграли в салочки

Около семи часов утра 5 декабря на проспекте Гагарина, 362/1 произошло тройное ДТП.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. От удара «шестерку» отбросило на автомобиль Kia.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ-2106 и водителя автомобиля ВАЗ-2107 патрульные составили административные протоколы по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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