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05.12.2018  17:02   

На выезде на Окружную два ВАЗа сыграли в салочки

Около семи часов утра 5 декабря на проспекте Гагарина, 362/1 произошло тройное ДТП.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. От удара «шестерку» отбросило на автомобиль Kia.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ-2106 и водителя автомобиля ВАЗ-2107 патрульные составили административные протоколы по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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